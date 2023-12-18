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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beşiktaş'ta denizde cansız beden bulundu

        Beşiktaş'ta denizde cansız beden bulundu

        İstanbul Beşiktaş'ta denizde yabancı uyruklu bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 00:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 00:29
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        Beşiktaş'ta denizde cansız beden bulundu
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        İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde denizde yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

        Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde, suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçıklar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı. AA'nın haberine göre; savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İran uyruklu Jaber Sabokah'a ait olduğu belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayın görgü tanıklarından balıkçı Ahmet Alioğlu, yaptığı açıklamada, "Balıkçılar tarafından bir ceset bulundu. Polis ve Sahil Güvenliğe haber verdiler. Cesedin yüzü tanınmayacak haldeydi." dedi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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