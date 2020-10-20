Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

AA

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Koşuyla başlayan idman, açma germe hareketleriyle devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından üç takım halinde yarım sahada turnuva maçı yapıldı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Atakan Üner ve Georges-Kevin N'Koudou ile yeni tip koronavirüs testi pozitif olan Bernard Mensah katılmadı.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.