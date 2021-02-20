Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarına, 22 Şubat Pazartesi günü saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.