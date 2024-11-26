Beşiktaş'ta duran top kabusu!
Beşiktaş'ta duran top kabusu sürüyor... Göztepe'ye 4-2 mağlup olarak zirvenin 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılarda duran toplar konusunda yaşanan sıkıntı devam ediyor.
2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, duran toplara yine çözüm bulamadı.
10. dakikada 2-0'ı bulan Beşiktaş, 12. dakikadaki kornerde Bokele'ye, 32'deki kornerde ise Taha Altıkardeş'e engel olamadı.
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon yediği 14 golün 8'ini duran toplardan kalesinde gördü. Siyah-beyazlılar 1 golü de penaltıdan ağlarında gördü.
Duran toplardan yenilen gol sayısının oranı ise yüzde 57 oldu.
Beşiktaş buna karşılık ligde attığı 21 golün sadece 1'ini duran toptan bulabildi. Kara Kartal ayrıca 5 penaltı golü attı.
Beşiktaş'ta üst üste gelen puan kayıplarıyla moraller bozulurken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un çözüm arayışı sürüyor.