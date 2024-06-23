Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ayrılmak istiyor! Trabzonspor...

Beşiktaş'ta son dönemde fazla forma şansı bulamayan Ersin Destanoğlu takımdan ayrılmak istiyor.

Süper Lig'den Trabzonspor'un 23 yaşındaki kaleciye ilgisi var. Bordo-mavililer, genç kalecinin durumunu yakından takip ediyor. Ersin'in ilk hedefi ise geçtiğimiz sezonlarda tekliflerin geldiği Avrupa'ya gitmek.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.