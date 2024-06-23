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        Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ayrılmak istiyor! Trabzonspor...

        Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlılardan ayrılmak isterken Trabzonspor da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor

        Giriş: 23.06.2024 - 13:54 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:54
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        Ersin ayrılmak istiyor! Trabzonspor...
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        Beşiktaş'ta son dönemde fazla forma şansı bulamayan Ersin Destanoğlu takımdan ayrılmak istiyor.

        Süper Lig'den Trabzonspor'un 23 yaşındaki kaleciye ilgisi var. Bordo-mavililer, genç kalecinin durumunu yakından takip ediyor. Ersin'in ilk hedefi ise geçtiğimiz sezonlarda tekliflerin geldiği Avrupa'ya gitmek.

        Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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