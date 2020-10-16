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Beşiktaş'ta ev yangını: Yaşlı kadın ağır yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta 7 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri binayı boşaltırken, yangının çıktığı dairede oturan Fatma Güner Sinayiş (85) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ta ev yangını: Yaşlı kadın ağır yaralandı
DHA

Yangın, saat 02:45 sıralarında Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Fatma Güner Sinayiş'in (85) yalnız yaşadığı dairede çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

YAŞLI KADIN DIŞARI ÇIKAMADI

Yangın anında uyuduğu öğrenilen Sinayiş, komşularının tüm çabalarına rağmen dışarı çıkamadı. Yangının söndürülmesinin ardından sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Sinayiş, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Sinayiş'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının ardından bina etrafında güvenlik önlemi alan bekçilere ait 'Golden' cinsi 'Bambam' isimli köpek olay yerinde polis ekiplerini yalnız bırakmadı.

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