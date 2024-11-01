Beşiktaş'ta fikstür avantajı zamanı: Aralık'a kadar İstanbul'da!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Aralık ayına kadar İstanbul dışına çıkmayacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbisi ile birlikte İstanbul içindeki fikstürüne de başlamış oldu.

11. haftada 2 Kasım Cumartesi Kasımpaşa'yı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise 6 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Malmö'yü konuk edecek. Beşiktaş, 10 Kasım'da ise Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Başakşehir deplasmanına çıkacak. Bu maçın ardından milli araya girecek olan siyah-beyazlılar, 24 Kasım'da Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.