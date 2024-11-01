Beşiktaş'ta fikstür avantajı zamanı: Aralık'a kadar İstanbul'da!
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Aralık ayına kadar İstanbul dışına çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar; 2 Avrupa, 3 Süper Lig olmak üzere 5 karşılaşma yapacak. 4 mücadele, Tüpraş Stadı'nda olacak. Bir deplasman için Başakşehir'e gidilecek
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Aralık ayına kadar İstanbul dışına çıkmayacak.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbisi ile birlikte İstanbul içindeki fikstürüne de başlamış oldu.
11. haftada 2 Kasım Cumartesi Kasımpaşa'yı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise 6 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Malmö'yü konuk edecek.
Beşiktaş, 10 Kasım'da ise Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Başakşehir deplasmanına çıkacak.
Bu maçın ardından milli araya girecek olan siyah-beyazlılar, 24 Kasım'da Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Beşiktaş 28 Kasım'da Maccabi Tel Aviv'i Avrupa Ligi'nde konuk edecek.
Beşiktaş, bu İstanbul içinde oynayacağı bu 5 maçın ardından 2 Aralık'ta ise Hatayspor deplasmanına çıkacak.