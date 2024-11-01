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        Beşiktaş'ta fikstür avantajı zamanı: Aralık'a kadar İstanbul'da!

        Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Aralık ayına kadar İstanbul dışına çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar; 2 Avrupa, 3 Süper Lig olmak üzere 5 karşılaşma yapacak. 4 mücadele, Tüpraş Stadı'nda olacak. Bir deplasman için Başakşehir'e gidilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:11
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        Beşiktaş, Aralık'a kadar İstanbul'da!
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        Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Aralık ayına kadar İstanbul dışına çıkmayacak.

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbisi ile birlikte İstanbul içindeki fikstürüne de başlamış oldu.

        11. haftada 2 Kasım Cumartesi Kasımpaşa'yı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise 6 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Malmö'yü konuk edecek.

        Beşiktaş, 10 Kasım'da ise Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Başakşehir deplasmanına çıkacak.

        Bu maçın ardından milli araya girecek olan siyah-beyazlılar, 24 Kasım'da Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

        Beşiktaş 28 Kasım'da Maccabi Tel Aviv'i Avrupa Ligi'nde konuk edecek.

        Beşiktaş, bu İstanbul içinde oynayacağı bu 5 maçın ardından 2 Aralık'ta ise Hatayspor deplasmanına çıkacak.

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