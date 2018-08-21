Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş'ta; anbean yeni gelişmeler yaşanıyor...



Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile büyük ölçüde anlaşarak kaleci sorununu çözen Siyah-Beyazlılar, Alvaro Negredo'yu da Al Hilal kulübüne göndermeye hazırlanıyor...



Vagner Love için de Göztepe ile temas halinde olan Kartal, yeni forvet transferi için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor... Elinde 2 alternatif bulunan Beşiktaş'ın listesinde Mario Gomez ve André-Pierre Gignac isimleri üzerinde durduğu öğrenildi...



Transfer komitesinin büyük bir titizlikle çalışmalarını devam ettirdiği öğrenilirken başkan Fikret Orman'ın da bu çalışmaların içinde aktif bir rol oynadığı kaydedildi... Birkaç gün içinde bu 3 oyuncudan birine imza attırmayı planlayan Siyah-Beyazlıların ilk hedefinin Mario Gomez olduğu öğrenildi.

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