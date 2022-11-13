Süper Lig'de Dünya Kupası arası öncesindeki son maçında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve öğrencileri hedefini mutlak galibiyet olarak belirledi. İç sahada taraftarının da etkisiyle futbolunu daha da yukarıya çeken siyah beyazlılar, rakibi karşısında işi ilk yarıda bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de toplamda fileleri toplamda 26 kez havalandıran ve en golcü 2. takım konumunda olan Kartal, bu sezon ilk 45 dakikalarda rakip ağları en çok havalandıran ekip oldu. Bu bölümde toplamda 18 gole imza atan siyah beyazlılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 gol önünde bulunuyor. Antalyaspor karşısında da ilk 45 dakika goller bularak rahatlamak isteyen Beşiktaş, tüm çalışmalarını bu yönde yapıyor.