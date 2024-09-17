Beşiktaş'ta Gedson Fernandes bu sezon çok farklı!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, yeni sezona etkili bir giriş yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların ligdeki başarısında önemli rol oynadı.

Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst'un önceki yılların aksine Gedson Fernandes'i daha ofansif bir pozisyonda oynatması kısa sürede meyvelerini verdi. Başarılı orta saha, tüm kulvarlarda forma giydiği 7 maçta 5 defa tabelayı değiştirdi.

25 yaşındaki futbolcu, Trenyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında birer kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli isim, Avrupa Ligi'nde ise Lugano ile oynanan iki maçta 3 gol kaydetti. Gedson Fernandes böylece daha şimdiden en skorer sezonuna ulaştı. Portekizli oyuncu önceki sezonların hiçbirinde 3'ten fazla gol atamamıştı.