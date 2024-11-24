Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gedson Fernandes "Dalya" dedi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gedson Fernandes "Dalya" dedi!

        Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçını oynadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gedson Fernandes "Dalya" dedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.

        "Kara Kartal"da 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.

        Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Mücadelede goller var!
        Mücadelede goller var!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!