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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Ante Rebic Adana Demirspor maçında yok - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Ante Rebic Adana Demirspor maçında yok

        Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin kamp kadrosunu açıklandı. Ante Rebic ve Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler de statü gereği Adana Demirspor kadrosunda yer almadılar.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:25
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        Gedson ve Rebic Adana'da yok!
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        Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'un konuğu olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kartal'da Ante Rebic ve Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler statü gereği kafileye dahil edilmedi.

        Beşiktaş'ın, Adana Demirspor mücadelesi kamp kadrosu şu şekilde:

        "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy."

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