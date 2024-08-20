Beşiktaş'ta Genel Sekreterlik görevine Kaan Şakul getirildi
Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Genel Sekreterlik görevine Kaan Şakul'un getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nde Genel Sekreterlik görevine Kaan Şakul getirildi. Şakul'un ayrıca, yeni Sayman Üye belirlenene kadar Sayman Üye görevini de sürdüreceği ifade edildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulumuzdaki Görev Dağılımı Değişikliği Hakkında Bilgilendirme
Genel Sekreterlik görevine Sayın M. Kaan Şakul getirilmiştir.
M. Kaan Şakul, Yönetim Kurulumuzun gerçekleştireceği ilk toplantıda yeni Sayman Üye belirlenene kadar Sayman Üyelik görevini de vekaleten sürdürecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."