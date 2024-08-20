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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Genel Sekreterlik görevine Kaan Şakul getirildi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Genel Sekreterlik görevine Kaan Şakul getirildi

        Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Genel Sekreterlik görevine Kaan Şakul'un getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:08
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        Beşiktaş'ta yeni Genel Sekreter Şakul
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        Beşiktaş Kulübü'nde Genel Sekreterlik görevine Kaan Şakul getirildi. Şakul'un ayrıca, yeni Sayman Üye belirlenene kadar Sayman Üye görevini de sürdüreceği ifade edildi.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yönetim Kurulumuzdaki Görev Dağılımı Değişikliği Hakkında Bilgilendirme

        Genel Sekreterlik görevine Sayın M. Kaan Şakul getirilmiştir.

        M. Kaan Şakul, Yönetim Kurulumuzun gerçekleştireceği ilk toplantıda yeni Sayman Üye belirlenene kadar Sayman Üyelik görevini de vekaleten sürdürecektir.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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