Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesi son durum

Sonradan oyuna girdiği maçlarda beğeni toplayan Tayfur'un bu mevki için bir adım önde olduğu ifade edildi.

Bu durumda sol bekte Masuaku'yu yabancı sınırından dolayı kulübeye alacak olan Fransız teknik adam, Tayfur Bingöl ve Umut Meraş'tan birini sahaya sürecek.

N'KOUDOU DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığı iyileşen Kevin N'Kouodu da takımla çalışmalara başladı. Yıldız oyuncunun kadroda olması beklenirken maçın gidişatına göre süre alabileceği bildirildi.

GHEZZAL'E YAKIN TAKİP

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığının ardından Fenerbahçe maçının son bölümünde oyuna giren Rachid Ghezzal için ise ilk 11 bekleyişi devam ediyor.

Eksiklerini tamamlamaya devam eden yıldız ismin, maç günündeki durumuna göre ilk 11'de olması, aksi halde ise ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor.