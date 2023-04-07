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Beşiktaş'ta Giresunspor maçında stoperde kim oynayacak?

Beşiktaş'ta Giresunspor karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Şenol Güneş'in stoper kararı bekleniyor

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  • Beşiktaş'ta Giresunspor maçında stoperde kim oynayacak?

    Beşiktaş'ta Bitexen Giresunspor karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi zaferinin ardından 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

     
  • Beşiktaş'ta Giresunspor maçında stoperde kim oynayacak?

    Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Dele Alli ve Tayyip Talha ile cezalı Welinton takımdaki yerini alamayacak.
  • Beşiktaş'ta Giresunspor maçında stoperde kim oynayacak?

    Bu nedenle Colley'in yanında kimin oynayacağı merak konusu.
  • Beşiktaş'ta Giresunspor maçında stoperde kim oynayacak?

    NECİP YA DA SAISS...

    Derbide hem hafif sakatlığı hem de yakınının cenazesi nedeniyle forma giyemeyn Romain Saiss hazır durumda.
  • Beşiktaş'ta Giresunspor maçında stoperde kim oynayacak?

    Ancak 10 kişi kazanılan Fenerbahçe derbisinde stoperde başarılı bir performans sergileyen Necip Uysal da Giresunspor karşısında şans bulabilir.
  • Beşiktaş'ta Giresunspor maçında stoperde kim oynayacak?

    Güneş'in kalede ise yine Mert Günok'a savunmanın sağında Onur Bulut, solunda ise Masuaku’ya forma vermesi bekleniyor.

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