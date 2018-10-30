Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Gökhan Töre'nin kontrollerinin yapıldığı belirtilerek, "Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

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