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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta görüşmeler tıkandı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta De Sanctis ile görüşmeler tıkandı!

        Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş, yönetim kademesine önemli bir hamle yapmak istese de görüşmeleri sonlandıramadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:14
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        Beşiktaş'ta görüşmeler tıkandı
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        İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın İtalyan sportif direktör Morgan De Sanctis ile yaptığı görüşmeler tıkandı.

        Haberde, yapılan son görüşmede iki tarafın anlaşamadığı ve müzakerelerin durma noktasına geldiği belirtildi.

        SON OLARAK SALERNITANA'DA GÖREV YAPTI

        47 yaşındaki De Sanctis, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da görev yapmıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'de bulunan İtalyan kaleci, 2008-09 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.

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