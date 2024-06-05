Beşiktaş'ta görüşmeler tıkandı

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın İtalyan sportif direktör Morgan De Sanctis ile yaptığı görüşmeler tıkandı.

Haberde, yapılan son görüşmede iki tarafın anlaşamadığı ve müzakerelerin durma noktasına geldiği belirtildi.

SON OLARAK SALERNITANA'DA GÖREV YAPTI

47 yaşındaki De Sanctis, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da görev yapmıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'de bulunan İtalyan kaleci, 2008-09 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.