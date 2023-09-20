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        Beşiktaş'ta gözler Alex Oxlade-Chamberlain'de!

        UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten orta sahaya neşter geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:56
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        Beşiktaş'ta gözler OX'ta!
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        Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynayacak.

        Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk hamleleri Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar'ı yeniden 11'e monte etmek olacak. Salih Uçan'ın yerine ise eksiklerini büyük ölçüde kapatan Alex Oxlade-Chamberlain'in forma giymesi bekleniyor.

        Jackson Muleka'nın da 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılırken kanat için Milot Rashica'nın yine önde olduğu, ancak Rachid Ghezzal'in de durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

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