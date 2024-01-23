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        Beşiktaş'ta gözler Colley ve Aboubakar'da

        Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Gambiya ile Kamerun bugün kritik bir maça çıkacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:53
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        Kritik maç! Aboubakar ya da Colley...
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        Omar Colley'in kaptanlığını yaptığı puansız Gambiya, C Grubu'nda son sırada bulunuyor. Vincent Aboubakar'ın ülkesi Kamerun ise 1 puanla 3. basamakta yer alıyor.

        Gambiya maçı kazanırsa gruptan çıkacak. Kamerun'a beraberlik de yetecek. Skora göre Colley veya Aboubakar kupaya veda ederek İstanbul'a dönüş yapacak. Öte yandan Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle oynaması zor görünüyor.

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