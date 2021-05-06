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Beşiktaş'ta gözler sol kanatta

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Hatayspor kadrosuna göre tek belirsiz bölge sol kanat. Aboubakar'ın ise yine oynaması beklenmiyor

Beşiktaş'ta gözler sol kanatta

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki kritik Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giymeyen Aboubakar'ın dev maçta da oynaması beklenmezken Hatayspor maçına göre tek belirsiz bölge sol kanat.

Hatayspor karşısında ilk yarının sonlarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan ve sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilen Kevin N'Koudou, tedavisi nedeniyle iki gündür yapılan idmanlara katılamazken Gökhan Töre ise takıma dün dahil olmuştu. Fransız futbolcunun bugünkü idmanda yer alması beklenirken teknik direktör Sergen Yalçın, hazır olması halinde son haftalardaki futboluyla yıldızlaşan N'Koudou'yu yine 11'de başlatmayı planlıyor. Aksi halde forma Gökhan Töre'nin olacak. Kartal'ın diğer hücumcuları ise Ghezzal, Ljajic ve Larin olacak.

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