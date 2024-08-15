Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak kadrosuna PSG'den Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna katarken gözler de yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

Beşiktaş yönetimi, 3 mevkiye odaklanırken sol stoper, sol bek ve kanat oyuncusu için arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaşlı kurmaylar bunun yanında kadrodan gönderilmesi planlanan isimler için de hummalı bir çalışma içinde.

Ülkesi İngiltere'ye dönmek isteyen Alex-Oxlade Chamberlain'in Premier Lig ve Championship ekipleriyle görüşmeleri sürerken ayrılığın kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ganalı futbolcu ile de temaslar sürüyor. Arabistan'dan teklifler olan Daniel Amartey ise henüz ayrılık konusunda net bir karar vermiş değil.