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        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim gönderilecek isimler için görüşmelerini sürdürürken 3 bölge için ise arayışlarda...

        Giriş: 15.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:43
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        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
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        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak kadrosuna PSG'den Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna katarken gözler de yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

        Beşiktaş yönetimi, 3 mevkiye odaklanırken sol stoper, sol bek ve kanat oyuncusu için arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaşlı kurmaylar bunun yanında kadrodan gönderilmesi planlanan isimler için de hummalı bir çalışma içinde.

        Ülkesi İngiltere'ye dönmek isteyen Alex-Oxlade Chamberlain'in Premier Lig ve Championship ekipleriyle görüşmeleri sürerken ayrılığın kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

        Ganalı futbolcu ile de temaslar sürüyor. Arabistan'dan teklifler olan Daniel Amartey ise henüz ayrılık konusunda net bir karar vermiş değil.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un 2 resmi maçta da kadroya almadığı Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov şimdilik ayrılığa yanaşmazken ilerleyen günlerde bu iki isim için de yeni gelişmeler yaşanabilir.

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