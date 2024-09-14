Beşiktaş'ta gözler yıldızlarda!

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla noktaladı. Süper Lig'e 3'te 3'le başlayan siyah-beyazlılarda hedef kazanarak seriyi sürdürmek.

Beşiktaş zorlu maçta ise hücum hattındaki yıldızlara güveniyor. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Ciro Immobile, 6 resmi maçta 7 gol üretirken Rafa Silva ise 4 gol ve 3 asist üretti.

İki yıldız teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Trabzon'da da en önemli kozları olacak.

JOAO MARIO BEKLEYİŞİ Beşiktaş'ın son transferi Joao Mario da Trabzonspor karşısında Semih Kılıçsoy'un yerine öne çıkıyor. Milli arayı sakatlıkla geçiren Semih'in takımla çalışmalara dönse de idman eksiği nedeniyle kadroda olsa da yedek başlaması bekleniyor.