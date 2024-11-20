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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi!

        Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:52
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        Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi!
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        Beşiktaş, Süper Lig’in 13'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

        Siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 22 Kasım Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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