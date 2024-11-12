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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:30
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        Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı!
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki çalışma, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un özel işleri için izinli olarak ülkesinde bulunması nedeniyle yardımcısı Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirildi.

        Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

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