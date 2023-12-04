Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetimi mazbatalarını alıyor
Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını yarın (5 Aralık Salı) Tüpraş Stadyumu'nda alacak.
Giriş: 04.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:19
Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, yarın (5 Aralık Salı) mazbatalarını alacak.
Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 11.00'de başlayacak.
Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpte dün gerçekleştirilen ve Serdal Adalı'ya karşı yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilmişti.