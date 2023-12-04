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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetimi mazbatalarını alıyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetimi mazbatalarını alıyor

        Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını yarın (5 Aralık Salı) Tüpraş Stadyumu'nda alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:19
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        Beşiktaş yönetimi mazbatalarını alıyor
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        Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, yarın (5 Aralık Salı) mazbatalarını alacak.

        Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 11.00'de başlayacak.

        Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpte dün gerçekleştirilen ve Serdal Adalı'ya karşı yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilmişti.

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