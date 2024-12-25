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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta hedef 3 bölge! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta hedef 3 bölge!

        29 Aralık'taki seçim için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta yeni başkanla birlikte transfer çalışmaları da hızlı bir şekilde başlayacak.

        Giriş: 25.12.2024 - 13:12 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:18
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        Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'dan kim göreve gelirse gelsin yoğun bir mesai bekliyor.

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        Başkan seçilecek isim kritik önemdeki ödemelerin yanı sıra ara transferde takımı ayağa kaldırmak için de hamlelerde bulunacak.

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        Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde ilk hamlesinin kanat mevkisine olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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        Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde orijinal kanat transferi yapamazken Joao Mario hamlesi de tartışmaların odak noktasında yer almıştı.

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        Beşiktaş'ta kanat oyuncusu dışında öncelikli diğer bölgeler ise sol bek ve santrfor...

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        Arthur Masuaku, hem sergilediği performans hem de başkan Hüseyin Yücel'in kulübe ihtar çektiğini açıklaması ile gözden iyice düşmüştü.

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        Demokratik Kongolu futbolcu, son oynanan Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna girse de ıslıkların hedefi olurken kalan sürede forma şansı bulması zor görünüyor.

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        Sol bekte Masuaku yerine kullanılan alternatif isim Emirhan Topçu ve Bahtiyar Zaynutdinov olurken ara transferde sol beke kaliteli bir ismin gelmesi gündemde.

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        Beşiktaş'ta özellikle Ciro Immobile'nin sakatlandığı süreçlerde santrfor mevkisinde yaşanan sıkıntılar da ileri uca takviye düşüncesini de getirdi.

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        Forvette Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu alternatifleriyle sezona başlayan Beşiktaş, Immobile'nin yokluğunda beklenen katkıyı alamadı.

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        Siyah-beyazlılarda iki başkan adayı da ikinci yarıda forvette iyi bir alternatif oluşturacak bir ismi de kadrosuna katmayı hedefliyor.

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        Beşiktaş devre arasında sözleşmesinde son sezonunda olan Arthur Masuaku ile yolları ayırmayı planlarken yaz transfer döneminde takımda kalan Alex-Oxlade Chamberlain ve Jean Onana'yı da gönderip yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor.

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