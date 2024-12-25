Beşiktaş'ta hedef 3 bölge!
29 Aralık'taki seçim için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta yeni başkanla birlikte transfer çalışmaları da hızlı bir şekilde başlayacak.
Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'dan kim göreve gelirse gelsin yoğun bir mesai bekliyor.
Başkan seçilecek isim kritik önemdeki ödemelerin yanı sıra ara transferde takımı ayağa kaldırmak için de hamlelerde bulunacak.
Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde ilk hamlesinin kanat mevkisine olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde orijinal kanat transferi yapamazken Joao Mario hamlesi de tartışmaların odak noktasında yer almıştı.
Beşiktaş'ta kanat oyuncusu dışında öncelikli diğer bölgeler ise sol bek ve santrfor...
Arthur Masuaku, hem sergilediği performans hem de başkan Hüseyin Yücel'in kulübe ihtar çektiğini açıklaması ile gözden iyice düşmüştü.
Demokratik Kongolu futbolcu, son oynanan Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna girse de ıslıkların hedefi olurken kalan sürede forma şansı bulması zor görünüyor.
Sol bekte Masuaku yerine kullanılan alternatif isim Emirhan Topçu ve Bahtiyar Zaynutdinov olurken ara transferde sol beke kaliteli bir ismin gelmesi gündemde.
Beşiktaş'ta özellikle Ciro Immobile'nin sakatlandığı süreçlerde santrfor mevkisinde yaşanan sıkıntılar da ileri uca takviye düşüncesini de getirdi.
Forvette Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu alternatifleriyle sezona başlayan Beşiktaş, Immobile'nin yokluğunda beklenen katkıyı alamadı.
Siyah-beyazlılarda iki başkan adayı da ikinci yarıda forvette iyi bir alternatif oluşturacak bir ismi de kadrosuna katmayı hedefliyor.
Beşiktaş devre arasında sözleşmesinde son sezonunda olan Arthur Masuaku ile yolları ayırmayı planlarken yaz transfer döneminde takımda kalan Alex-Oxlade Chamberlain ve Jean Onana'yı da gönderip yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor.