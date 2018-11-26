Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Takımı gençleştirmek ve oyuncu maliyetlerini düşürmek için düğmeye basan Beşiktaş, Feyenoord'un 17 yaşındaki yıldız adayı Orkun Kökçü'ye talip oldu. Hollanda ekibinin ilk görüşmede genç 10 numara için 1.5 milyon Euro istediği, siyah-beyazlıların ise rakamı aşağıya çekmek için uğraş verdiği belirtildi. Orkun, bu yıl Feyenoord U19 ve U21 takımlarıyla çıktığı 10 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Gurbetçi oyuncu, A takımla da Hollanda Kupası'ndaki Gemert maçında forma şansı buldu ve bunu 1 gol atarak değerlendirmesini bildi. Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün yani sıra Bayern Münih'ten Mert Yılmaz (19), Schalke 04'ten Ahmed Kutucu (18) ve Stuttgart'tan Berkay Özcan'la (20) da yakından ilgileniyor.

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