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Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

Depremzedelerin yararına yapılan maçta İspanyol ekibi Atletico Madrid'i 2-0 yenen Beşiktaş, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Siyah beyazlı ekip, zorlu deplasmanda galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

    Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Atletico Madrid ile yaptığı dostluk maçını 2-0 kazandı.
  • Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

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  • Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

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  • Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

    Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında da bu isteği sahada görmek istiyor.
  • Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

    Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Karadeniz deplasmanına odaklandı.
  • Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

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  • Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

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  • Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

    Rumen futbolcu, oynaması durumunda 10 numara pozisyonuna geçecek, defansın önünde ise Gedson ile Salih forma giyecek.

     
  • Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

    Diğer alternatif ise Necip, Gedson ve Salih 3’lüsü.
  • Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı

    Şenol Güneş, futbolcularının antrenman performansına göre son kararını verecek. 

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