Beşiktaş'ta hücumda 3'lü rekabet!

Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Eyüpspor maçına çevrildi.

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Joao Mario, milli arayı sakatlıkla geçiren Semih Kılıçısoy'un yerine zorlu maçta 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy'un tam olarak hazır olmasıyla birlikte hücum hattında da üçlü bir forma rekabeti başlamış oldu.

Zorlu deplasmanda yaşanan puan kaybına rağmen ilk maçında beğeni toplayan Joao Mario, forma rekabetine de iddialı bir giriş yaptı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un forvette Immobile ve arkasında Rafa Silva'yı herhangi bir sakatlık ya da ceza olmadığı sürece bozması beklenmezken Semih Kılıçsoy, Rashica ve Joao Mario diğer iki forma için rekabete girecek.

Trabzonspor karşısında Rashica'yı solda başlatsa da ilk yarının ortalarında Kosovalı futbolcuyu sağ kanada alan Hollandalı hoca, 67. dakikada ise Rashica'yı çıkarıp Semih Kılıçsoy'u oyuna sürmüştü.

Van Bronckhorst'un Eyüpspor karşısında bu üç isimden hangisini kulübede oturtacağı son çalışmaların ardından belli olacak.