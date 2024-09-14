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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den Trabzonspor maçı açıklaması: Hakem sonuca etki etmesin - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel'den Trabzonspor maçı açıklaması: Hakem sonuca etki etmesin

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Trabzonspor maçı öncesinde Giresun'da açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 14.09.2024 - 23:14 Güncelleme: 14.09.2024 - 23:14
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        "Hakem sonuca etki etmesin"
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        Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi Giresun'da konuştu.

        Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

        "SİNERJİYİ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

        "Lige çok iyi bir başlangıç yaptık. Avrupa kupalarına da aynı şekilde. Bu sinerjiyi kaybetmek istemiyoruz. Çok önemli bir maç. İnşallah galibiyetle dönüp yolumuza devam etmek istiyoruz. Centilmence bir maç olsun. Hakemin sonuca etki etmediği bir maç olsun. Ertuğrul Doğan başkan bizi ağırlayacak. Misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Fair-play ruhunda güzel bir müsabaka izleyeceğimizi düşünüyorum."

        TRANSFER AÇIKLAMASI: HOCAMIZ KALABALIK OLSUN İSTEMEDİ

        "Güzel bir start verdik. Gelenler gidenler dahil olmak üzere 36 oyuncu gitmiş gelmiş 3 ayda dile kolay. Süre çok kısa ve zor bir iş bu. Nokta atışı transferler yaptık. Tam olsun, bir olsun dedik. Hocamızın payını vermek lazım. Kaliteli ve yeterli oyuncu istedi. Kalabalık olsun istemedi. Karakterli oyuncu soyunma odasına huzur bozmayacak oyuncu talep etti. Onun da payını vermek lazım. "

        ŞENOL GÜNEŞ'İN RAKİP OLMASI

        "Şenol Güneş hayırlı olsun. Beşiktaş’a çok emeği var. hoca değişince her takımda reaksiyon olur. Biz çıkıp mücadelemizi vereceğiz galip ayrılacağımızdan şüphemiz yok."

        DEPLASMAN TARAFTARI KONUSU

        "Sonuç olarak devletin almış olduğu bir karar bu. TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederim. Son ana kadar gerek Trabzonspor olsun gerek Valilik olsun, elinden geleni yaptı seyircili olması için. Devletimizin aldığı karara saygı duymaktan başka bir durum olmaz."

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ZİYARET

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi kabul etti. Teşekkür ediyoruz. Hep beraber kendilerine oyuncularımızla, yönetimimizle, başkanımızla ziyarette bulunduk. Dertlerimizi anlattık tavsiyelerini aldık. Bu kabul için teşekkür ediyoruz."

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