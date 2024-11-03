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        Haberler Gündem Güncel Beşiktaş'ta iki katlı ahşap binada yangın | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta iki katlı ahşap binada yangın

        İstanbul Beşiktaş'ta iki katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binanın yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:08
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        Beşiktaş'ın Vişnezade Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürdü.

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        Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken ahşap binanın alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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        #beşiktaş
        #istanbul
        #yangın
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