Süper Lig'in 28. haftasındaki Başakşehir maçında sakatlanan Atiba ve Welinton'un durumları belli oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Welinton Souza'nın uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba Hutchinson'ın ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. İki futbolcunun da Galatasaray maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan diğer futbolculardan Josef de Souza'nın derbiye yetişmesi beklenirken Miralem Pjanic'in durumunun ise netlik kazanmadığı belirtildi.