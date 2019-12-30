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Beşiktaş'ta ilk yarı raporu

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en istikrarlı isim Loris Karius, en golcü Burak Yılmaz ve en hırçın oyuncu Caner Erkin oldu

Beşiktaş

Ligin ilk 6 haftasında kötü performans sergileyen ama sonrasında toparlayarak üst sıralara çıkan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Karius'tan vazgeçmedi. Alman kaleci, ligin ilk yarısında 16 maçta bin 440 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim olarak dikkati çekti.

Beşiktaş'ta Caner Erkin bin 410, Gökhan Gönül bin 345, Domagoj Vida bin 333, Adem Ljajic bin 196 ve Atiba Hutchinson bin 178 dakika süre aldı.

EN AZ SÜRE ALAN OYUNCULAR

Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Orkan Çınar ve Muhayyer Oktay, ligin ilk yarısında fazla şans bulamadı.

Sadece bir maçta sahada yer alabilen kaleci Utku, 90 dakika süre aldı. Orkan 3 maçta 47 dakika şans bulurken, Muhayer Oktay ise bir maçta 6 dakika oynayabildi.

GOLDE BURAK YILMAZ, UMUT VE ATIBA

Ligin ilk 6 sırasındaki takımlar arasında en az golü atan Beşiktaş'ta gol yollarında Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Hutchinson ön plana çıktı.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen ve aynı sebepten ötürü son haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında da oynayamayan Burak, 5 gole imza attı.

Zaman zaman ilk 11'de şans bulan Umut ise 4 gollük katkı verdi.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Hutchinson da fileleri 4 kez havalandırarak en golcü oyuncular arasında yer aldı.

 

EN HIRÇIN FUTBOLCU CANER ERKİN

Siyah-beyazlı ekipte Karius'tan sonra en çok süre alan oyuncu olan Caner Erkin, 6 sarı ve bir kırmızı kartla en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Beşiktaş'ta Ljajic 5, Jeremain Lens ve Victor Ruiz dörder, Muhammed Elneny 3 sarı ve bir kırmızı, Vida ise bir kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekipte 14 maçta 944 dakika süre alan Abdoulay Diaby, ilk yarıyı kart görmeden tamamladı.

BEŞİKTAŞ'IN İLK YARIDAKİ İSTATİSTİKLERİ

FutbolcuMaçİlk 11Süre (Dakika)GolSarı KartKırmızı Kart
Loris Karius16161440-1-
Caner Erkin16161410261
Gökhan Gönül1515134513-
Domagoj Vida161613333-1
Adem Ljajić1613119615-
Atiba Hutchinson1413117842-
Mohammed Elneny1111955-31
Abdoulay Diaby14129442--
Burak Yılmaz111090553-
Víctor Ruíz99810-4-
Georges-Kevin N'Koudou11668321-
Jeremain Lens107580-4-
Pedro Rebocho87567-2-
Güven Yalçın11549422-
Dorukhan Toköz66484-2-
Enzo Roco55450-1-
Oğuzhan Özyakup11444411-
Umut Nayir10337343-
Necip Uysal73303-3-
Tyler Boyd74287-2-
Douglas Pereira dos Santos42217-1-
Utku Yuvakuran1190---
Orkan Çınar3-44-1-
Muhayer Oktay1-6---

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