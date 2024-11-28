Beşiktaş'ta Immobile 3 maç aradan sonra 11'de!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen kentinde konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, hafta sonu Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Göztepe karşılaşmasına 11'de başlayan Emirhan Topçu ve Al Musrati'yi kulübeye çeken siyah-beyazlı teknik adam, iki oyuncunun yerine Joao Mario ile Ciro Immobile'ye forma verdi.

IMMOBILE 3 MAÇ SONRA 11'DE Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, 3 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda kendine yer buldu. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ardından ligde RAMS Başakşehir ve Göztepe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö maçlarında görev yapamayan tecrübeli oyuncu, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla hücum hattının en ucundaki görev bölgesine döndü. REKLAM BEŞİKTAŞ HEYETİ, İSRAİLLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti. HACIOSMANOĞLU, BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi. İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi. NECİP UYSAL TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Macaristan'da takımını yalnız bırakmadı.