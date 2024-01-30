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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Jamaal Lascelles defteri kapandı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Jamaal Lascelles defteri kapandı

        Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen ve gözünü Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'e çeviren Beşiktaş'a kötü haber geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 20:00 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:02
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        Lascelles defteri kapandı
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        Newcastle United, 30 yaşındaki İngiliz stoper için bonservissiz ayrılığa izin vermedi.

        Bu gelişmenin üzerine Beşiktaş şu an için transferi askıya aldı.

        22 MAÇA ÇIKTI

        Bu sezon Newcastle United ile 22 resmi maça çıkan Jamaal Lascelles bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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