Beşiktaş'ta Jamaal Lascelles defteri kapandı
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen ve gözünü Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'e çeviren Beşiktaş'a kötü haber geldi
Giriş: 30.01.2024 - 20:00 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:02
Newcastle United, 30 yaşındaki İngiliz stoper için bonservissiz ayrılığa izin vermedi.
Bu gelişmenin üzerine Beşiktaş şu an için transferi askıya aldı.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Newcastle United ile 22 resmi maça çıkan Jamaal Lascelles bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.