BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularla saha içinde kısa bir toplantı yaptı.

Siyah-beyazlı futbolcular idmanda, istasyon, dar alanda pas ve top kontrolü çalışmalarının ardından, kanat organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona ererken, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular idmanın bu bölümüne katılmadı.

Çift kale maçı, Loris Karius, Pepe, Jeremain Lens, Cyle Larin, Adem Ljajic, Enzo Roco ve Gary Medel'den oluşan siyah takım kazandı.

LENS KORKUTTU

Çift kale maç esnasında Caner Erkin'in eli yüzüne gelen Jeremain Lens, saha içinde sakatlık yaşadı.

Kenara gelen Hollandalı futbolcu, doktorların müdahalesinin ardından oyuna geri döndü.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Töre idmana katılmazken, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma salonda çalıştı. Dorukhan Toköz'ün ise dinlendirildiği belirtildi.

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