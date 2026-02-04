Beşiktaş'ta Junior Olaitan ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Junior Olaitan da takımla ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel duran top çalışmayla tamamlandı.