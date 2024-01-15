Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Roiser'e son olarak Nice talip oldu - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Roiser'e son olarak Nice talip oldu - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Roiser'e Nice talip oldu! Kulüpler anlaşmaya vardı Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'e Fransız ekiplerinden Nice talip oldu. Nice ile Beşiktaş kiralama için anlaşmaya varırken gözler Rosier'in vereceği karara çevrildi

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