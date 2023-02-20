Beşiktaş'ta kadro planlaması

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18'inci maddesi gereğince ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. Bu kapsamda Beşiktaş 5 yeni transferine Antalyaspor karşısında forma şansı veremeyecek.

YENİ TRANSFERLER KARŞILAŞMADA OYNAYAMAYACAK

Zorlu karşılaşmada Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahadaki yerini alamayacak. Beşiktaş'ta ayrıca kulüpten ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Beşiktaş'ta Josef de Souza, Wout Weghorst, Javi Montero ve Emrecan Uzunhan ayrıldığı için sahaya çıkamayacak.

ŞENOL GÜNEŞ İLK 11'İNİ ARIYOR

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'in o dönem sakatlığı bulunurken, bu hafta sonu Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

Şenol Güneş ve ekibi kadro oluşturma konusunda zorluk çekerken elindeki kadrodan en iyisini sahaya çıkarmak isteyen tecrübeli teknik adam Welinton'un ayrılma ihtimali bulunmasına rağmen bu oyuncusunu stoper ikilisinde Tayyip Talha ile birlikte oynatmayı planlıyor. Kalede Mert Günok, sağ bekte Rosier sol bekte Masuaku'yu düşünen Şenol Güneş orta alanda sıkıntı yaşamıyor. Josef'in yokluğunda Saiss'in savunmanın önünde, Salih ve Tayfur'un ise orta alanda mücadele etmeleri yüksek ihtimal. Forvet hattında kanatlardan birinde Redmond'un diğerinde Muleka'nun görev alması, santrafor mevkiinde ise Cenk Tosun'un oynaması bekleniyor.