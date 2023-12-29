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        Beşiktaş'ta kadro planlaması sürüyor

        Beşiktaş'ta kadro planlamasına devam ediyor. Siyah beyazlılar, sakatlığı bulunan Alex Oxlade Chamberlain'in sözleşmesi dondurulabilir. Öte yandan Onana, Bailly ve Aboubakar'a teklifler olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:47
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        Beşiktaş’ta kadro planlaması sürüyor. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba yoğun mesai harcıyor. Yabancı futbolcu sayısını düşürmek isteyen Beşiktaş’ta hareketli günler yaşanıyor.

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        Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sezonu kapatan Alex Oxlade Chamberlain’in ligin ikinci yarısında sözleşmesi dondurulabilir.

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        Samet Aybaba, İngiliz oyuncu görüşmelerini sürdürüyor.

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        Kadro dışı bırakılan isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Eric Bailly’e yurt içi ve yurt dışından teklif var. Fildişili savunmacının ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Aboubakar ve Onana’ya da teklifler olduğu gelen haberler arasında.

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        Siyah beyazlı formayla bu sezon 11 gol atan deneyimli santrfor için Arap yarım adasından birçok takımın ilgisi olduğu ifade edildi.

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        Onana içinse Fransa 2’nci liginden takımların kiralamak için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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