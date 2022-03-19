Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına geçen haftaya göre 5 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaleci Ersin Destanoğlu'nun yerine 18 yaşındaki Emre Bilgin görev aldı. Genç kaleci, bir resmi maçta ilk kez Beşiktaş forması giydi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray maçında ilk 11'de oynattığı Atiba Hutchinson, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ı yedek soyundurdu. Galatasaray karşısında ilk 11'de görev alan Kenan Karaman, Atakaş Hatayspor maçında ise kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü.

YEDEK KALECİ GÖKTUĞ BAYTEKİN

Ersin Destanoğlu'nun cezalı Mert Günok'un da sakat olduğu Beşiktaş'ta yedek kaleci olarak altyapıdan 17 yaşındaki oyuncusu Göktuğ Baytekin sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Gökhan Töre, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan da yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte Welinton, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Miralem Pjanic sakatlıkları nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında forma giyemedi.