Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlığı!

Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından 15 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.