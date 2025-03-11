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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlığı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlığı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:17
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        Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlığı!
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        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması oldu. Gaziantep FK maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, U-19 Takımı oyuncularıyla iki devreden oluşan karma maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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