Beşiktaş'ta kritik zirve başladı!

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam edilip edilmeyeceği bugün belli olacak. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Avcı ile görüşmek için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Görüşmede nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.
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