Ligin ilk yarısındaki performanstan memnun olmayan Beşiktaş yönetimi devre arasında takımda köklü değişikliklere gitmeyi planlıyor. Kartal gözden çıkarılan futbolcuları satıp, kaliteli, başarıya aç ve daha ucuz oyuncular alma niyetinde. Vagner Love ve Cyle Larin’le yollarını ayırma düşüncesinde olan Beşiktaş’ın radarına son olarak Rus golcü Nikolay Komlichenko takıldı.

Bonservisi Rusya ekibi Krasnodar’da olan, Çekya Ligi’nde Mlada Boleslav’da kiralık olarak top koşturan 23 yaşındaki 1.90 metre boyundaki Komlichenko, ligde 18 maçta 18 gol kaydetti. Forvet arkasında da görev yapabilen Rus santrafor, 4 de asist yaparak toplam 22 gole doğrudan katkıda bulundu. Beşiktaş gözden çıkardığı futbolculardan kaynak sağladığı an Rus santrforun transferi için devreye girecek.

Komlichenko’yu izleyen Beşiktaş oyuncu için yaptığı ilk görüşmede olumlu cevap aldı. Çek medyasından iSport’un haberinde 23 yaşındaki golcüyle Beşiktaş’ın dışında CSKA Moskova ve Zenit’in de ilgilendiği belirtildi.

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