Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerle görüşmelere başlıyor.

İlk hedef Cyle Larin...

Kanadalı forvet ile geçtiğimiz haftalarda Vodafone Park’ta biraraya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, olumlu sonuç alamamıştı.

Sonrasında oyuncunun temsilcisiyle de temaslar devam etti.

TRT Spor'un haberine göre; Larin ile 3 yıllık yeni sözleşme yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, 1 milyon 600 bin avro maaşı olan golcü oyuncuya 1 milyon 750 bin avro önerdi.

Ancak 2 buçuk milyon avro talep eden Larin’in menajeri ile yapılan görüşmeler an itibariyle tıkanmış durumda.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden biraraya gelmesi bekleniyor.

Ayrıca sezon sonu sözleşmesi biten Domagoj Vida ile de masaya oturulması bekleniyor.

Hırvat futbolcuya yaklaşık 1 buçuk milyon avro maaşla yeni sözleşme önerecek olan yönetim, Vida ile anlaşma sağlanması durumunda sezon bitmeden sözleşme yenileyecek.