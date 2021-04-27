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Beşiktaş'ta Larin, Rize maçının kadrosuna alındı

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Cyle Larin'den de müjde geldi! Kanadalı golcü, Rize deplasmanında takımla birlikte yer alacak

Beşiktaş'ta Larin, Rize maçının kadrosuna alındı

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında boy gösterecek olan lider Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu. Cezalı olan Rosier ve Necip Uysal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Aboubakar, Cenk Tosun ve Ajdin Hasic kadroda yer almazken, sakatlıkları nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin, maç kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş'ın Rize kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre."

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