Beşiktaş'ta Lugano hazırlıkları başladı
Süper Lig'de haftayı 'bay' geçecek olan Beşiktaş, 29 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Lugano maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanın 90 dakika sürdüğü bildirildi.
Lugano ile oynanan ilk mücadelede forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladığı, diğer oyuncuların ise pas oyununun ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarınki antrenmanla Lugano maçının hazırlıklarına devam edecek.