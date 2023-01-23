Kartal'ın gollerini Redmond ve Salih Uçan kaydederken sol bek Arthur Masuaku da yıldızlaşan isimlerdendi.

West Ham'dan kiralanan tecrübeli sol bek, sezona iyi başlasa da Trabzonspor maçındaki hatasıyla eleştirilmişti. Masuaku, Şenol Güneş'in ilk maçı olan Ümraniyespor mücadelesinde de 11'de başlasa da devrede kenara gelmişti.

Formayı yeniden devralan Masuaku, Kayserispor maçında da galibiyete damga vuran isimlerden oldu. Demokratik Kongolu oyuncu 8 ikili mücadele kazanırken 3 top çaldı ve bir kez de direğe takıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş de maç sonunda "Anormal iyiydi" diyerek oyuncusunu överken taraftarlar da sosyal medyada da tecrübeli oyuncu için paylaşımlarda bulundu.