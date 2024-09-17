Beşiktaş'ta otomobil merdiven boşluğuna düştü: 3 yaralı
Beşiktaş'ta bir bankanın merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Büyükdere Caddesi Levent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp bir bankanın merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, otomobilden yaralı çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bankada hasar meydana gelirken polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için şerit çekerek önlem aldı.
Merdiven boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.